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Зоря не буде підписувати Юрченка

Сьогодні 10:10 281 0
Зоря не розглядає варіант нової співпраці з гравцем
Зоря не буде підписувати Юрченка
#Владлен Юрченко

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Зоря у нинішнє міжсезоння поки що не розпочала трансферну діяльність та підписання новачків.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Поява експівзахисника Десни Владлена Юрченка, який раніше грав також у Зорі, у заявці луганської команди на офіційному сайті УПЛ не більше, ніж технічна помилка.

Попри те, що Юрченко підшукує новий клуб і розірвав контракт із Десною, його колишній клуб Зоря не розглядає варіант нової співпраці з цим футболістом.

Владлен виступав за Зорю протягом двох сезонів – з липня 2019-го по червень 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Юрченко може повернутися в Десну.

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