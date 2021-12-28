Зоря не буде підписувати Юрченка

Зоря не розглядає варіант нової співпраці з гравцем

Зоря у нинішнє міжсезоння поки що не розпочала трансферну діяльність та підписання новачків.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Поява експівзахисника Десни Владлена Юрченка, який раніше грав також у Зорі, у заявці луганської команди на офіційному сайті УПЛ не більше, ніж технічна помилка.

Попри те, що Юрченко підшукує новий клуб і розірвав контракт із Десною, його колишній клуб Зоря не розглядає варіант нової співпраці з цим футболістом.

Владлен виступав за Зорю протягом двох сезонів – з липня 2019-го по червень 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Юрченко може повернутися в Десну.