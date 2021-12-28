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Інгулець підпише ексгравця Шерифа

Сьогодні 08:42 348 0
Інгулець готує черговий трансфер
Інгулець підпише ексгравця Шерифа
#Інгулець

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Інгулець домовився про співпрацю з експівзахисником Шерифа, українцем Андрієм Блізніченком.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Гравець минулої осені залишив команду Юрія Вернидуба як вільний агент.

Найближчим часом буде оголошено про те, що українець, який має досвід ігор за Дніпро та турецький Карабюкспор, офіційно повертається до чемпіонату України.

27-річний Блізніченко виступав за Шериф із 2019 року. За цей час українець провів за клуб із Тирасполя 24 матчі у всіх турнірах.

Нагадаємо, Інгулець цікавиться Шабановим, Андрієвським, Антюхом та Кулачем.

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