Джерело - zaryalg.com.
Дніпро-1 цікавиться півзахисником Зорі Максимом Луньовим
Про це повідомляє zaryalg.com.
Поки що про конкретні переговори не йдеться, але дніпряни розглядають можливість підписати гравця.
Нагадаємо, Зоря підписала Юрченка.
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Джерело - zaryalg.com.
Дніпро-1 цікавиться півзахисником Зорі Максимом Луньовим
Про це повідомляє zaryalg.com.
Поки що про конкретні переговори не йдеться, але дніпряни розглядають можливість підписати гравця.
Нагадаємо, Зоря підписала Юрченка.