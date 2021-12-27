Хавбек може перейти в дніпровський клуб

Дніпро-1 цікавиться півзахисником Зорі Максимом Луньовим

Про це повідомляє zaryalg.com.

Поки що про конкретні переговори не йдеться, але дніпряни розглядають можливість підписати гравця.

Нагадаємо, Зоря підписала Юрченка.