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Дніпро-1 цікавиться Луньовим

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Дніпро-1 цікавиться Луньовим
#Зоря, #Луньов, #СК Дніпро-1

Джерело - zaryalg.com.

Дніпро-1 цікавиться півзахисником Зорі Максимом Луньовим

Про це повідомляє zaryalg.com.

Поки що про конкретні переговори не йдеться, але дніпряни розглядають можливість підписати гравця.

Нагадаємо, Зоря підписала Юрченка.

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