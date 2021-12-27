Лідери Ліверпуля повернулися до загальної групи команди

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.
Декілька основних гравців Ліверпуля повернуться до складу команди на матч 20-го туру АПЛ проти Лестера.
Про це повідомляє пресслжуба мерсисайдців.
Головний тренер "червоних" Юрген Клопп напередодні гри повідомив, що тренування у загальній групі відновили Вірджіл ван Дейк, Кертіс Джонс, Тьяго Алькантара та Фабіньо.
"Так, усі хлопці, у кого був коронавірус, і ті, хто був на ізоляції, повернулися", - сказав Клопп.
Ліверпуль зустрінеться у гостях з Лестером завтра, 28 грудня. Початок гри - о 22:00 год.
Нагадаємо, Ліверпуль не придбає нікого в зимове трансферне вікно.