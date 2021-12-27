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Лідери Ліверпуля повернулися до загальної групи команди

Сьогодні 16:53 127 0
Ван Дейк, Фабіньо та Тьяго зможуть зіграти з Лестером
Лідери Ліверпуля повернулися до загальної групи команди
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер, #Ліверпуль

Джерело - офіційний сайт Ліверпуля.

Декілька основних гравців Ліверпуля повернуться до складу команди на матч 20-го туру АПЛ проти Лестера.

Про це повідомляє пресслжуба мерсисайдців.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп напередодні гри повідомив, що тренування у загальній групі відновили Вірджіл ван Дейк, Кертіс Джонс, Тьяго Алькантара та Фабіньо.

"Так, усі хлопці, у кого був коронавірус, і ті, хто був на ізоляції, повернулися", - сказав Клопп.

Ліверпуль зустрінеться у гостях з Лестером завтра, 28 грудня. Початок гри - о 22:00 год.

Нагадаємо, Ліверпуль не придбає нікого в зимове трансферне вікно.

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