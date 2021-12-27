Металіст оголосив про підписання Мурзи

Металіст підсилився атакувальним півзахисником

Металіст підписав контракт із гравцем атакувального плану Артуром Мурзою.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

Деталі контракту не розголошуються.

21-річний уродженець Волновахи на професійному рівні виступав за молодіжну команду Маріуполя, Волинь, краматорський Авангар, Гірник-Спорт із Горішніх Плавнів та київську Оболонь.

У поточному чемпіонаті у складі Оболоні Мурза провів 15 матчів, забив 5 м'ячів та зробив 2 гольові передачі.

Нагадаємо, Тайсон повернеться у Металіст.