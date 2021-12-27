Тоттенгем виділить 70 млн євро на дует гравців Ювентуса

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Тоттенгема Антоніо Конте хоче підписати двох гравців Ювентуса - Вестона Маккенні й Деяна Кулусевскі.
Про це повідомляє Calciomercato.
Тоттенгему доведеться витратити на американця і шведа близько 70 млн євро – по 35 кожен. Переговори можуть бути дещо простішими завдяки Фабіо Паратічі. Спортивний директор Тоттенгема свого часу працював у Ювентусі і досі має хороші зв'язки з туринським клубом.
У поточному сезоні Маккенні провів 18 матчів та забив 2 м'ячі. Статистика Кулусевскі – 1+3 у 21 поєдинку.
Нагадаємо, Тоттенгем не програв жодного матчу з Конте в АПЛ.