Гвардіола: Зінченко - не найкращий захисник

Домінування Манчестер Сіті на полі визначає володіння м'ячем, і це дозволяє команді виступати добре.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Домінування на полі визначає володіння м'ячем. Якщо ви подивитеся на наших гравців окремо, то у нас не дуже добрі захисники.

Індивідуально Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган, Кевін де Брюйне, Рахім Стерлінг, Ріяд Марез, навіть Жоау Канселу та Олександр Зінченко не є добрими захисниками.

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Але ми маємо м'яч, і це єдина причина нашої стабільності. Важливо лише те, що ти робиш із м'ячем.

Ти створюєш моменти, бо маєш м'яч. Ти мало припускаєш моментів біля своїх воріт, тому що контролюєш м'яч. Без нього ті самі гравці допускатимуть набагато більше моментів", - відзначив Гвардіола.