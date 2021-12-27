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Гвардіола: Зінченко - не найкращий захисник

Сьогодні 10:23 428 0
Жузеп Гвардіола прокоментував індивідуальні якості своїх футболістів
Гвардіола: Зінченко - не найкращий захисник
Фото - gettyimages
#Гвардіола, #Олександр Зінченко

Джерело - isport.ua.

Домінування Манчестер Сіті на полі визначає володіння м'ячем, і це дозволяє команді виступати добре.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Домінування на полі визначає володіння м'ячем. Якщо ви подивитеся на наших гравців окремо, то у нас не дуже добрі захисники.

Індивідуально Бернарду Сілва, Ілкай Гюндоган, Кевін де Брюйне, Рахім Стерлінг, Ріяд Марез, навіть Жоау Канселу та Олександр Зінченко не є добрими захисниками.

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Але ми маємо м'яч, і це єдина причина нашої стабільності. Важливо лише те, що ти робиш із м'ячем.

Ти створюєш моменти, бо маєш м'яч. Ти мало припускаєш моментів біля своїх воріт, тому що контролюєш м'яч. Без нього ті самі гравці допускатимуть набагато більше моментів", - відзначив Гвардіола.

Раніше, Манчестер Сіті з Олександром Зінченком у складі переміг Лестер з рахунком 6:3.

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