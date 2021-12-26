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Соуза хотів розірвати контракт зі збірною Польщі

Сьогодні 19:54 170 0
Наставник отримав пропозицію від Фламенго
Соуза хотів розірвати контракт зі збірною Польщі
#Збірна Польщі, #Соуза

Джерело - Coluna do Fla.

Головний тренер збірної Польщі Пауло Соуза хотів залишити свою посаду.

Про це розповів президент Польської футбольної спілки Цезарі Кулеша.

"Сьогодні Паулу Соуза повідомив мені, що хоче розірвати контракт з Польською футбольною спілкою за угодою сторін через пропозицію іншого клубу. Це вкрай безвідповідальна поведінка, яка не відповідає попереднім заявам тренера. Тому я категорично відмовився", - написав Куліша.

51-річний португалець близький до призначення головним тренером Фламенго.

Нагадаємо, збірна України поступилася Польщі міжнародному турнірі.

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