Головний тренер збірної Польщі Пауло Соуза хотів залишити свою посаду.

Про це розповів президент Польської футбольної спілки Цезарі Кулеша.

"Сьогодні Паулу Соуза повідомив мені, що хоче розірвати контракт з Польською футбольною спілкою за угодою сторін через пропозицію іншого клубу. Це вкрай безвідповідальна поведінка, яка не відповідає попереднім заявам тренера. Тому я категорично відмовився", - написав Куліша.