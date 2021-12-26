Мадридський клуб має намір продати декількох гравців

Джерело - Marca.

Керівництво Реала хоче розлучитися з кількома гравцями команди.

Про це повідомляє Marca.

У січні мадридський клуб хоче продати Гарета Бейла та Іско, чиї контракти діють до 30 червня 2022 року.

Реал з повагою поставиться до будь-якого рішення Марсело, який рідко грає за команду цього сезону.

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Також Мадрид вислухає пропозиції щодо Маріано Діаса, Лука Йовича та Едена Азара.

У Реалі вважають, що підписати якісних гравців у січні практично неможливо, тому можливі трансфери на вихід сприймаються як підготовка до літа.

Нагадаємо, Шахтар та Реал цікавляться Насіменто.