Джерело - Marca.
Керівництво Реала хоче розлучитися з кількома гравцями команди.
Про це повідомляє Marca.
У січні мадридський клуб хоче продати Гарета Бейла та Іско, чиї контракти діють до 30 червня 2022 року.
Реал з повагою поставиться до будь-якого рішення Марсело, який рідко грає за команду цього сезону.
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Також Мадрид вислухає пропозиції щодо Маріано Діаса, Лука Йовича та Едена Азара.
У Реалі вважають, що підписати якісних гравців у січні практично неможливо, тому можливі трансфери на вихід сприймаються як підготовка до літа.
Нагадаємо, Шахтар та Реал цікавляться Насіменто.