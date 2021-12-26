Ребров: А навіщо нам зміни у збірних? Люди добре працюють
Сьогодні 09:10 539
АПЛ. Манчестер Сіті - Лестер: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 16:47 922
Сенченко: Однозначно, у Ломаченка має бути прапор України на плечах
Сьогодні 14:10 282
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 13:04 2598
Довбик: Заїхав автомобіль, і я поїхав у Динамо
Сьогодні 12:41 953 1
Евертон узгодив із Динамо всі деталі трансферу Миколенка
Сьогодні 12:09 375
Матвієнко може перебратись у клуб Ярмоленка
Сьогодні 11:09 306
Романчук: Після Олімпіади був дуже складний період
Сьогодні 09:40 277
Стала відома зарплата Селезньова у Минаї
Сьогодні 08:08 2399
Миколенко зароблятиме в Евертоні 3 млн фунтів на рік
Вчора 23:56 1145
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч з Лестером

Сьогодні 16:15 147 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч з Лестером
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє проти Лестера у дев'ятнадцятому турі Англійської Прем'єр-ліги.

Захисник "містян" Олександр Зінченко вийде у стартовому складі команди.

Зображення

Нагадаємо, Зінченко та Ярмоленко втратили у ціні на Transfermarkt.

Коментарі ()