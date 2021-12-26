Зінченко вийде у стартовому складі Манчестер Сіті на матч з Лестером

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зіграє проти Лестера у дев'ятнадцятому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Захисник "містян" Олександр Зінченко вийде у стартовому складі команди.
Нагадаємо, Зінченко та Ярмоленко втратили у ціні на Transfermarkt.
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Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зіграє проти Лестера у дев'ятнадцятому турі Англійської Прем'єр-ліги.
Захисник "містян" Олександр Зінченко вийде у стартовому складі команди.
Нагадаємо, Зінченко та Ярмоленко втратили у ціні на Transfermarkt.