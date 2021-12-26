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ЛНЗ продовжив контракт із Насоновим

Сьогодні 12:25 151 0
Нова угода розрахована до грудня 2023 року
ЛНЗ продовжив контракт із Насоновим
#ЛНЗ Черкаси, #Насонов

Джерело - ФК ЛНЗ.

ЛНЗ продовжив контракт із захисником Олександром Насоновим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 29-річним гравцем розрахована до грудня 2023 року.

Насонов перейшов до ЛНЗ на початку року. Цього сезону він зіграв у 17 матчах Другої ліги та забив три м'ячі.

Днями ЛНЗ припинив співпрацю із півзахисником Олександром Сніжком, який виступав за черкаську команду з літа.

На зимову паузу команда Юрія Бакалова пішла на третьому місці у групі А Другої ліги.

Нагадаємо, ЛНЗ хоче підписати півзахисника Інгульця.

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