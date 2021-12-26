ЛНЗ продовжив контракт із Насоновим

Джерело - ФК ЛНЗ.
ЛНЗ продовжив контракт із захисником Олександром Насоновим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода з 29-річним гравцем розрахована до грудня 2023 року.
Насонов перейшов до ЛНЗ на початку року. Цього сезону він зіграв у 17 матчах Другої ліги та забив три м'ячі.
Днями ЛНЗ припинив співпрацю із півзахисником Олександром Сніжком, який виступав за черкаську команду з літа.
На зимову паузу команда Юрія Бакалова пішла на третьому місці у групі А Другої ліги.
Нагадаємо, ЛНЗ хоче підписати півзахисника Інгульця.