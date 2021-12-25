Британське видання склало список 50 найкращих тренерів 2021 року

Джерело - FourFourTwo.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола визнаний найкращим тренером 2021 року.

Про це повідомляє видання FourFourTwo.

Команда під його керівництвом стала чемпіоном Англії, виграла Кубок англійської ліги та вийшла у фінал Ліги чемпіонів.

У першу трійку також увійшли головний тренер Челсі Томас Тухель, який з клубом переміг у Лізі чемпіонів та Суперкубку УЄФА (2-е місце), та Юрген Клопп, який очолює Ліверпуль (3-е місце).

У першу десятку потрапили Антоніо Конте (Інтер, Тоттенгем, 4 місце), Ганс-Дітер Флік (Баварія, збірна Німеччини, 5 місце), Роберто Манчіні (збірна Італії, 6 місце) , Дієго Сімеоне (Атлетіко, 7-е місце), Юліан Нагельсманн (РБ Лейпциг, Баварія, 8-е місце), Гарет Саутгейт (збірна Англії, 9-е місце) та Маурісіо Почеттіно (ПСЖ, 10 місце).