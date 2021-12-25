Європейські клуби борються за сербського нападника

Джерело - Tutto Juve.

Провідні клуби Європи поборються за сербського нападника Фіорентини Душана Влаховича.

Про це повідомляє Tutto Juve.

Арсенал, Тоттенгем, Манчестер Сіті та Атлетіко можуть заплатити за 21-річного форварда необхідні 80 мільйонів євро. У Ювентуса, якого пов'язували з клубом, таких грошей немає.

Якщо туринцям так і не вдасться підписати Влаховича, то клуб або орендує форварда Мауро Ікарді у ПСЖ, або спробує підписати нападника Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані, інтерес до якого також виявляє Барселона.

Нагадаємо, Влахович побив досягнення Роналду в Серії А.