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Ювентус не може дозволити собі трансфер Влаховича

Сьогодні 18:53 126 0
Європейські клуби борються за сербського нападника
Ювентус не може дозволити собі трансфер Влаховича
#Влахович, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - Tutto Juve.

Провідні клуби Європи поборються за сербського нападника Фіорентини Душана Влаховича.

Про це повідомляє Tutto Juve.

Арсенал, Тоттенгем, Манчестер Сіті та Атлетіко можуть заплатити за 21-річного форварда необхідні 80 мільйонів євро. У Ювентуса, якого пов'язували з клубом, таких грошей немає.

Якщо туринцям так і не вдасться підписати Влаховича, то клуб або орендує форварда Мауро Ікарді у ПСЖ, або спробує підписати нападника Манчестер Юнайтед Едінсона Кавані, інтерес до якого також виявляє Барселона.

Нагадаємо, Влахович побив досягнення Роналду в Серії А.

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