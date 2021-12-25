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Палкін: ПАОК заплатив серйозну суму за Боту

Сьогодні 11:11 284 0
Сергій Палкін прокоментував перехід Боту у ПАОК
Палкін: ПАОК заплатив серйозну суму за Боту
#Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар отримав компенсацію від ПАОКа за перехід директора департаменту селекції гірників Жозе Боту.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Можна сказати, що він іде на підвищення. У ПАОКу йому запропонували посаду спортивного директора, він цілковито курируватиме трансферну політику, діяльність першої команди. Він давно про це мріяв, думав. Це крок уперед з погляду відповідальності, яку він матиме в новому клубі. Я був проти переходу, проте є бажання самого Жозе Боту, а також сума відступних у контракті. ПАОК заплатив достатньо серйозну суму, і тут я вже був безсилий зупинити будь-які процеси. Хочеться тільки побажати Боту всього найкращого, успіхів, фарту. Ми провели декілька гарних років. Фактично всі футболісти, яких було придбано за участю Боту, грають. Єдиний Сіпріано, та й того ми брали вільним агентом, зараз виступає в оренді в Сьйоні. При цьому для швейцарського клубу він є серйозною бойовою одиницею та має постійну ігрову практику. Решта футболістів задіяні в основі "Шахтаря" та грають. Було виконано гарну роботу, однак зрозуміло, що меж досконалості немає і є куди рости, проте це вже інша історія. 

Заміна Боту? Ми наразі займаємося цим питанням, запустили процес і шукаємо нового головного скаута. Але оскільки це сталося буквально кілька днів тому, гадаю, за два-три тижні напрацювання будуть", - відзначив Палкін.

Раніше повідомлялося, що ПАОК не платив компенсацію Шахтарю за Боту.

Нагадаємо, ПАОК підписав контракт із колишнім головою селекційного відділу Шахтаря Жозе Боту.

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