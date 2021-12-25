Палкін: ПАОК заплатив серйозну суму за Боту

Шахтар отримав компенсацію від ПАОКа за перехід директора департаменту селекції гірників Жозе Боту.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Можна сказати, що він іде на підвищення. У ПАОКу йому запропонували посаду спортивного директора, він цілковито курируватиме трансферну політику, діяльність першої команди. Він давно про це мріяв, думав. Це крок уперед з погляду відповідальності, яку він матиме в новому клубі. Я був проти переходу, проте є бажання самого Жозе Боту, а також сума відступних у контракті. ПАОК заплатив достатньо серйозну суму, і тут я вже був безсилий зупинити будь-які процеси. Хочеться тільки побажати Боту всього найкращого, успіхів, фарту. Ми провели декілька гарних років. Фактично всі футболісти, яких було придбано за участю Боту, грають. Єдиний Сіпріано, та й того ми брали вільним агентом, зараз виступає в оренді в Сьйоні. При цьому для швейцарського клубу він є серйозною бойовою одиницею та має постійну ігрову практику. Решта футболістів задіяні в основі "Шахтаря" та грають. Було виконано гарну роботу, однак зрозуміло, що меж досконалості немає і є куди рости, проте це вже інша історія.

Заміна Боту? Ми наразі займаємося цим питанням, запустили процес і шукаємо нового головного скаута. Але оскільки це сталося буквально кілька днів тому, гадаю, за два-три тижні напрацювання будуть", - відзначив Палкін.