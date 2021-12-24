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Президент Дженоа назвав ціль клубу на сезон

Сьогодні 19:38 73 0
Альберто Дзангрілло прокоментував зміни у команді
#Дженоа

Джерело - tribuna.com.

Головною ціллю Дженоа у сезоні є збереження прописки у Серії А.

 Про це заявив президент "грифонів" Альберто Дзангрілло в інтерв'ю Sportweek.

"Ми маємо проблеми, але зараз вони не залежать від перехідного етапу. Команда щосили намагається бути конкурентоспроможною в серії А, тому головна мета – зберегти прописку.

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Поразка в дербі завдала нам дуже болючої травми, як і буває після всіх дербі. Після нього ми одразу поспілкувалися з Джошем Вандером (інвестор клубу – прим.). Ми представили Йоганнесу Шпорсу (генеральний менеджер – прим.) своє бачення виходу із такої ситуації.

Коли ви починаєте роботу над важливим проєктом, потрібно в першу чергу забезпечити наявність всіх важелів для досягнення цілей. Насамперед – залишитись у серії А. 

Водночас багато робиться для створення виходу із ситуації, який буде взірцем для наслідування в майбутньому", – сказав Дзангрілло.

Нагадаємо, Дженоа розпочала переговори по Міранчуку.

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