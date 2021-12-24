Цього сезону Кучер провів за Минай 16 матчів в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Минай розстався із 24-річним українським воротарем Данилом Кучером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст перейшов в український клуб минулого літа з латвійського РФШ в якості вільного агента. Цього сезону Кучер провів за Минай 16 матчів в УПЛ, де пропустив 24 м'ячі, 2 рази залишивши свої ворота у недоторканності.

Спочатку контракт був розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість голкіпера становить €300 тисяч.

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Нагадаємо, Шаран може очолити Минай.