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Кучер залишив Минай

Сьогодні 19:25 120 0
Цього сезону Кучер провів за Минай 16 матчів в УПЛ
Кучер залишив Минай
#Кучер, #Минай

Джерело - Чемпіон.

Минай розстався із 24-річним українським воротарем Данилом Кучером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст перейшов в український клуб минулого літа з латвійського РФШ в якості вільного агента. Цього сезону Кучер провів за Минай 16 матчів в УПЛ, де пропустив 24 м'ячі, 2 рази залишивши свої ворота у недоторканності.

Спочатку контракт був розрахований до літа 2023 року. Орієнтовна вартість голкіпера становить €300 тисяч.

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Допис, поширений Фк Минай | Fc Minaj (@fc.minaj)

Нагадаємо, Шаран може очолити Минай.

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