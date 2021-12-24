Кадіс домовився про оренду нападника Барселони

Де Йонг проведе в оренді решту сезону

Джерело - Чемпіон.

Іспанський Кадіс найближчим часом може орендувати нападника Барселони Люка де Йонга, який виступає в команді на правах оренди з Севільї.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Сторони вже домовилися про угоду до кінця сезону.

Стверджується, що Барселона звернулася до Севільї щодо дострокового розірвання оренди 31-річного футболіста, термін якої спливає наприкінці сезону. У клубі дали згоду і розпочали переговори з Кадісом, готовим орендувати Де Йонга до кінця сезону. Для завершення угоди залишається дочекатися згоди гравця.

Де Йонг взяв участь у 12 матчах за Барселону, забивши один гол.

Нагадаємо, Хаві визначився з пріоритетними трансферами в Барселоні.