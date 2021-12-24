Український нападник Роберт Гегедош сам попросив Юрія Вірта розглянути можливість достроково розірвати контакт.

Про це заявив футболіст.

"Після гри з Металістом 1925 я сам підійшов до Юрія Вірта та запитав, чи є можливість достроково розірвати контакт. Він відповів, що тепер команда грає в одного нападника, хоче омолодитися та повернути Гайдучика з оренди. І оскільки я найменше граю після травми, то заперечувати не буде, і керівництво теж.

А оскільки після операції на плечі тільки виходив на заміну, розумів, що на 100% готовий бути не можу, тому що пластина в плечі блокує повноцінні рухи, я розумів, що вже до кінця року вийти на свій рівень буде дуже важко. Розумів, що слід починати шукати варіанти.

Після виходу в інтернет інформації, що ми розірвали контракт, мене набрав президент та тренер Перемоги. Поспілкувавшись телефоном, домовилися про зустріч, на якій все обговорили та потиснули руки. Умови договору не маю права розголошувати, але це довгостроковий договір. Можливо, це крок назад, але я в УПЛ ще повернусь, і дуже скоро", - зазначив Гегедош.