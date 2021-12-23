Металіст 1925 запланував активну трансферну кампанію

Металіст 1925 під час зимового трансферного вікна планує підписати 5-6 новачків.

Про це розповів генеральний директор харківського клубу Ярослав Вдовенко у коментарі каналу Футбол 1.

"Ми ставили завдання посісти місце не нижче десятого. Команда з цим упоралася. За виконанням завдання у нас зауважень немає. Щодо результатів, то ви все бачили самі. Можна було зіграти й краще, але це футбол. Є пояснення чому так сталося.

Наші основні футболісти, на яких розраховував тренерський штаб, травмувалися та вибували зі строю. Їм на заміну приходив найближчий резерв, який не завжди справлявся. У плані гри та видовищності ми нікого не підвели. Люди із задоволенням ходять на футбол та дивляться наші матчі.

З 24 січня до 20 лютого у нас буде збір у Туреччині. Планується 8-10 спарингів, це уточнюється. У нас буде навіть по дві гри на день, тож зіграють усі. Після Нового року займатимемося трансферами. Розраховуємо придбати 5-6 осіб на проблемні позиції у напад та захист. Поки що ми не поспішаємо", – відзначив Вдовенко.