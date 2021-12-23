Швед знепритомнів у матчі Кубка Бельгії

У рамках чвертьфіналу Кубка Бельгії Мехелен у своєму полі приймав Ейпен.

Український нападник господарів Мар'ян Швед з'явився на полі у середині другого тайму. Футболіст пробув на полі лише п'ять хвилин.

Причиною зворотної заміни стало зіткнення українця із голкіпером суперника. Швед ненадовго знепритомнів.

"Коли наші гравці підійшли до нього, Швед був непритомний. Він лежав на спині, але не рухався. Потім його перевернули на бік, і Мар'ян прокашлявся.

Після матчу він прийшов до тями. Сподіваюся, він не сильно постраждав. Удар припав в основному по голові та ребрах", - розповів головний тренер Мехелена Воутер Вранкен.