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Бордо - Лілль 2:3. Огляд матчу

Сьогодні 15:55 107 0
Огляд матчу Бордо - Лілль
Бордо - Лілль 2:3. Огляд матчу
#Бордо, #Лілль

Джерело - Чемпіон.

У 19-му турі французької Ліги 1 Лілль переграв Бордо.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

19 тур, 22 грудня

Бордо - Лілль 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 18 Еліс, 1:1 - 33 Андре, 2:1 - 45 Еліс, 2:2 - 77 Їлмаз (пен), 2:3 - 84 Девід

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