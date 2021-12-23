Бордо - Лілль 2:3. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 19-му турі французької Ліги 1 Лілль переграв Бордо.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
19 тур, 22 грудня
Бордо - Лілль 2:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 18 Еліс, 1:1 - 33 Андре, 2:1 - 45 Еліс, 2:2 - 77 Їлмаз (пен), 2:3 - 84 Девід
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Джерело - Чемпіон.
У 19-му турі французької Ліги 1 Лілль переграв Бордо.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
19 тур, 22 грудня
Бордо - Лілль 2:3 (2:1)
Голи: 1:0 - 18 Еліс, 1:1 - 33 Андре, 2:1 - 45 Еліс, 2:2 - 77 Їлмаз (пен), 2:3 - 84 Девід