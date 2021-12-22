Барселона заплатить 55 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Барселона та Манчестер Сіті домовилися про перехід правого вінгера "місцян" Феррана Тореса.

Про це повідомляє Фабриціо Романо у Twitter.

За перехід іспанця "синьо-гранатовим" доведеться викласти 55 мільйонів євро, плюс ще 10 мільйонів Сіті отримає у вигляді бонусів.

Сам Ферран Торрес підпише із Барселоною п'ятирічний контракт.

Цього сезону Ферран Торрес провів за Манчестер Сіті всього сім матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та одним асистом. В Англію іспанець перебрався з Валенсії влітку 2020 за 28 мільйонів євро.

Нагадаємо, Барселона вже погодила умови контракту з 21-річним гравцем.