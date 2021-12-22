Мотта покине Спецію

Спеція може найближчим часом звільнити з посади головного тренера команди Тіаго Мотту.

Про це повідомляє Calciomercato.

Сьогоднішній матч 19-го туру Серії А проти Наполі, швидше за все, стане для наставника останнім.

Формально звільнення відбудеться після нового року. Все через пункт у контракті, згідно з яким Спеція має виплатити Мотті 400 тисяч євро, якщо звільнить тренера до початку 2022 року.

Зараз Спеція йде 17-ю у турнірній таблиці Серії А, випереджаючи на 2 бали Дженоа.