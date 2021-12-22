Вест Гем знайшов заміну Ярмоленку

Янузай може продовжити кар'єру в АПЛ

Лондонський Вест Гем зацікавлений у підписанні правого вінгера Реал Сосьєдада Аднана Янузая.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Футболіст також входить до сфери інтересів каталонської Барселони.

Обидва клуби мають намір підписати Янузая наступного літа, коли він отримає статус вільного агента.

Вест Гем має серйозну перевагу перед Барселоною. Наставник молотобійців Девід Моєс вже плідно працював із гравцем у сезоні 2013/2014, коли очолював Манчестер Юнайтед.

Аднан захищає кольори Сосьєдада з літа 2017 року після переходу з Манчестер Юнайтед за €8,5 мільйонів. У поточному сезоні Янузай провів за Сосьєдад 25 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Орієнтовна вартість гравця складає €12 мільйонів.

У складі Вест Гема на позиції правого вінгера виступає 32-річний українець Андрій Ярмоленко, чий контракт із клубом закінчується наступного літа.

Раніше, Реал Сосьєдад програв Вільярреалу.