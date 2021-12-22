Телеканали Футбол можуть втратити права на трансляцію матчів УПЛ
Сьогодні 13:55 844 2
Санітра: Я був шокований, коли на Олімпіаді радикально змінили програму
Сьогодні 16:55 200
Ярмоленко зацікавив лідера турецької Суперліги
Сьогодні 15:54 214
Власник Десни може припинити фінансування команди
Сьогодні 15:24 312
Гвоздик: Для Ломаченка вже не важливий реванш із Лопесом
Сьогодні 14:09 304
Калітвінцев наступний? Юрченко залишив Десну - ЗМІ
Сьогодні 13:26 434
Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року
Сьогодні 11:31 167
Шевченко: Дженоа може боротися за результат
Сьогодні 08:14 1094
Дженоа Шевченка втримала нічию в матчі з Аталантою Маліновського. Результати матчів 19 туру Серії А
Вчора 23:37 1019
Прометей переграв Людвігсбург в останньому матчі групового етапу ЛЧ
Вчора 23:11 461
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Вест Гем знайшов заміну Ярмоленку

Сьогодні 16:24 226 0
Янузай може продовжити кар'єру в АПЛ
Вест Гем знайшов заміну Ярмоленку
Фото Getty Images
#Вест Гем, #Андрій Ярмоленко

Джерело - sport.ua.

Лондонський Вест Гем зацікавлений у підписанні правого вінгера Реал Сосьєдада Аднана Янузая. 

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Футболіст також входить до сфери інтересів каталонської Барселони.

Обидва клуби мають намір підписати Янузая наступного літа, коли він отримає статус вільного агента.

Вест Гем має серйозну перевагу перед Барселоною. Наставник молотобійців Девід Моєс вже плідно працював із гравцем у сезоні 2013/2014, коли очолював Манчестер Юнайтед.

Аднан захищає кольори Сосьєдада з літа 2017 року після переходу з Манчестер Юнайтед за €8,5 мільйонів. У поточному сезоні Янузай провів за Сосьєдад 25 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Орієнтовна вартість гравця складає €12 мільйонів.

У складі Вест Гема на позиції правого вінгера виступає 32-річний українець Андрій Ярмоленко, чий контракт із клубом закінчується наступного літа.

Раніше, Реал Сосьєдад програв Вільярреалу.

Коментарі ()