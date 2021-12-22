Турецький клуб відрахував екснападника Динамо

Нападник став вільним агентом

Ґьозтепе оголосив про дострокове припинення співпраці з 33-річним нігерійським форвардом Брауном Ідеє.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

"В результаті переговорів із нашим гравцем Брауном Ідеє його контракт було розірвано. Ми дякуємо Ідейє і бажаємо йому успіхів у футбольному житті", - йдеться в повідомленні.

Всього за турецьку команду за півтора роки Ідеє провів 36 матчів, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, Ідеє відомий в Україні за виступами за Динамо у період з 2011 до 2014 років.