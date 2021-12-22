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Шевченко: Дженоа може боротися за результат

Сьогодні 08:14 775 0
Андрій Шевченко прокоментував матч проти Аталанти
Шевченко: Дженоа може боротися за результат
Фото - gettyimages
#Дженоа, #Андрій Шевченко

Джерело - sport.ua.

Дженоа змогла показати характер у матчі 19 туру Серії А проти Аталанти.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Андрій Шевченко.

"Ми мали показати характер. Ми зіграли із гарним настроєм. Ця команда хоче боротися за результат, і вона має серце, що ми й довели сьогодні.

Стан поля не допоміг Аталанті. Хлопці зробили те, що я просив. Вони активно пресингували. Ми можемо досягти більшого успіху, особливо в атаці, де нам не вистачає гостроти та "фізики", але я задоволений тим, що ми зробили сьогодні", - сказав Шевченко.

Під керівництвом Шевченка Дженоа набрала два очки у семи матчах.

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