Манчестер Юнайтед визначився із майбутнім Кавані

Едінсон Кавані може залишитися у МЮ

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані може залишитись у команді.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво "червоних дияволів" хоче зберегти уругвайського футболіста до кінця сезону.

Це рішення пов'язане з тим, що коронавірус знову може вибити ключових гравців зі складу, а Едінсон є хорошим футболістом, який може допомогти команді у другій половині сезону.

Чинний контракт Кавані з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2022 року.

Цього сезону 34-річний футболіст провів вісім матчів за англійців у всіх турнірах, в яких забив один гол.

Нагадаємо, Барселона та Кавані узгодили контракт.