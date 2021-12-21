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Манчестер Юнайтед визначився із майбутнім Кавані

Сьогодні 13:30 264 0
Едінсон Кавані може залишитися у МЮ
Манчестер Юнайтед визначився із майбутнім Кавані
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані може залишитись у команді.

Про це повідомляє Daily Mail.

Керівництво "червоних дияволів" хоче зберегти уругвайського футболіста до кінця сезону.

Це рішення пов'язане з тим, що коронавірус знову може вибити ключових гравців зі складу, а Едінсон є хорошим футболістом, який може допомогти команді у другій половині сезону.

Чинний контракт Кавані з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2022 року.

Цього сезону 34-річний футболіст провів вісім матчів за англійців у всіх турнірах, в яких забив один гол.

Нагадаємо, Барселона та Кавані узгодили контракт.

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