Манчестер Юнайтед визначився із майбутнім Кавані

Джерело - isport.ua.
Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані може залишитись у команді.
Про це повідомляє Daily Mail.
Керівництво "червоних дияволів" хоче зберегти уругвайського футболіста до кінця сезону.
Це рішення пов'язане з тим, що коронавірус знову може вибити ключових гравців зі складу, а Едінсон є хорошим футболістом, який може допомогти команді у другій половині сезону.
Чинний контракт Кавані з Манчестер Юнайтед спливає влітку 2022 року.
Цього сезону 34-річний футболіст провів вісім матчів за англійців у всіх турнірах, в яких забив один гол.
Нагадаємо, Барселона та Кавані узгодили контракт.