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Дженоа має намір придбати форварда Гронінгена

Сьогодні 19:36 203 0
Початкова ціна трансферу 5 млн євро
Дженоа має намір придбати форварда Гронінгена
#Гронінген, #Дженоа, #Андрій Шевченко, #Ларсен

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Дженоа, яке очолює Андрій Шевченко, має намір придбати форварда Гронінгена Йоргена Ларсена.

Про це повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо.

"Гриффони" ще не контактували з нідерландським клубом, у покупці якого серйозно зацікавлений новий генеральний менеджер клубу Йоганнес Шпорс.

  АктуальноДженоа - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE

Гронінген готовий до переговорів, а початкова ціна трансферу 5 млн євро.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка може підписати російського півзахисника Аталанти.

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