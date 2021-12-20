Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.
Дженоа, яке очолює Андрій Шевченко, має намір придбати форварда Гронінгена Йоргена Ларсена.
Про це повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо.
"Гриффони" ще не контактували з нідерландським клубом, у покупці якого серйозно зацікавлений новий генеральний менеджер клубу Йоганнес Шпорс.
Актуально: Дженоа - Аталанта: онлайн-трансляція. LIVE
Гронінген готовий до переговорів, а початкова ціна трансферу 5 млн євро.
Нагадаємо, Дженоа Шевченка може підписати російського півзахисника Аталанти.