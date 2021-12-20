Початкова ціна трансферу 5 млн євро

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Дженоа, яке очолює Андрій Шевченко, має намір придбати форварда Гронінгена Йоргена Ларсена.

Про це повідомляє сайт Джанлукі Ді Марціо.

"Гриффони" ще не контактували з нідерландським клубом, у покупці якого серйозно зацікавлений новий генеральний менеджер клубу Йоганнес Шпорс.

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Гронінген готовий до переговорів, а початкова ціна трансферу 5 млн євро.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка може підписати російського півзахисника Аталанти.