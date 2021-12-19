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Гол та асист Яремчука допомогли Бенфіці декласувати Марітіму

Сьогодні 20:52 228 0
Українець провів на полі 77 хвилин
Гол та асист Яремчука допомогли Бенфіці декласувати Марітіму
#Бенфіка, #Марітіму, #Роман Яремчук, #Прімейра-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Бенфіка знищила Марітіму в рамках 15 туру чемпіонату Португалії.

Поєдинок завершився з рахунком 7:1 на користь "орлів".

Роман Яремчук вийшов у старті і провів на полі 77 хвилин. За цей час українець забив гол і відзначився асистом.

Чемпіонат Португалії - Прімейра-Ліга

15 тур, 19 грудня

Бенфіка - Марітіму 7:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Нуньєс, 2:0 - 18 Нуньєс, 3:0 - 34 Жілберту, 4:0 - 48 Сілва, 5:0 - 57 Яремчук, 5:1 - 81 Аліпур, 6:1 - 86 Рамос, 7:1 - 90+1 Сеферович

Нагадаємо, Бенфіка з Яремчуком вийшла у півфінал Кубка португальської ліги.

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