Челсі втратив очки з Вулвергемптоном

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 грудня, в АПЛ відбулося два матчі.

Манчестер Сіті розгромно переміг Ньюкасл.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі усі 90 хвилин. За цей час українець відзначився результативною передачею.

Чемпіонат Англії - АПЛ

18 тур, 19 грудня

Вулвергемптон - Челсі 0:0

Ньюкасл - Манчестер Сіті 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 5 Діаш, 0:2 - 27 Канселу, 0:3 - 63 Марез, 0:4 - 86 Стерлінг

Тоттенгем - Ліверпуль 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 13 Кейн, 1:1 - 35 Жота, 1:2 - 70 Робертсон, 2:2 - 74 Сон

Нагадаємо, АПЛ відмовила у перенесенні матчу Челсі - Вулвергемптон.