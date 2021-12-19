Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 19 грудня, в АПЛ відбулося два матчі.
Манчестер Сіті розгромно переміг Ньюкасл.
Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі усі 90 хвилин. За цей час українець відзначився результативною передачею.
Чемпіонат Англії - АПЛ
18 тур, 19 грудня
Вулвергемптон - Челсі 0:0
Ньюкасл - Манчестер Сіті 0:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 5 Діаш, 0:2 - 27 Канселу, 0:3 - 63 Марез, 0:4 - 86 Стерлінг
Тоттенгем - Ліверпуль 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 13 Кейн, 1:1 - 35 Жота, 1:2 - 70 Робертсон, 2:2 - 74 Сон
Нагадаємо, АПЛ відмовила у перенесенні матчу Челсі - Вулвергемптон.