Барселона приготувала для Гаві новий п'ятирічний контракт

Керівництво Барселони підготувало новий п'ятирічний контракт для молодого іспанця Гаві.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Продовження займе якийсь час, але вони впевнені, що з цим не виникне жодних проблем.

Цього сезону Гаві провів за Барселону 22 матчі у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши 3 гольові передачі.

Barcelona are confident to extend Gavi’s contract. It’s gonna take some time to sign/announce but new five year deal will be on the table soon. ⭐️🇪🇸 #FCB



“Gavi's game was spectacular. His personality is surprising at 17. When I was 17, everything cost me more”, Xavi said. pic.twitter.com/5x9yT4CYuL