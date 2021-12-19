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Барселона приготувала для Гаві новий п'ятирічний контракт

Сьогодні 12:56 192 0
Каталонський клуб не хоче надавати можливість іншим командам вкрасти свого талановитого гравця
Барселона приготувала для Гаві новий п'ятирічний контракт
Фото Getty Images
#Барселона, #Гаві

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Барселони підготувало новий п'ятирічний контракт для молодого іспанця Гаві.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Продовження займе якийсь час, але вони впевнені, що з цим не виникне жодних проблем.

"Гра Гаві зачаровує. Його особистість дивовижна у 17 років. Коли мені було 17, все коштувало мені дорожче", - так описав свого підопічного головний тренер Барселони Хаві Ернандес.

Цього сезону Гаві провів за Барселону 22 матчі у всіх турнірах, забивши один гол і віддавши 3 гольові передачі.

Нагадаємо, Челсі хоче купити Гаві.

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