Захисник вже знайшов новий клуб

Джерело - Чемпіон.

Луцька Волинь із відпустки планує вийти 25 січня.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Поки що немає визначеності, де підопічні Альберта Шахова готуватимуться до весняної частини сезону.

Ясність має з'явитися наприкінці грудня, коли стане відомий бюджет ФК на наступний рік і лише тоді можна буде спрогнозувати, чи будуть лучани тренуватися вдома, чи в Туреччині, чи збережуть усіх провідних футболістів.

Волинь залишив лише захисник Іван Цюпа, з яким було розірвано контракт за згодою сторін. Цюпа вже домовився про перехід до львівських Карпат.