Джерело - Чемпіон.
Луцька Волинь із відпустки планує вийти 25 січня.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Поки що немає визначеності, де підопічні Альберта Шахова готуватимуться до весняної частини сезону.
Ясність має з'явитися наприкінці грудня, коли стане відомий бюджет ФК на наступний рік і лише тоді можна буде спрогнозувати, чи будуть лучани тренуватися вдома, чи в Туреччині, чи збережуть усіх провідних футболістів.
Волинь залишив лише захисник Іван Цюпа, з яким було розірвано контракт за згодою сторін. Цюпа вже домовився про перехід до львівських Карпат.