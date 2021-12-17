Шевченко показав найгірший старт серед тренерів Дженоа в Серії А

"Грифони" під керівництвом українця не виграли жодного з перших 6 матчів

Лаціо здобуло упевнену перемогу над Дженоа у рамках 18 туру італійської Серії А.

Андрій Шевченко став першим тренером "грифонів" з моменту, коли за перемогу стали давати три очки, які у дебютних шести матчах чемпіонату не змогли виграти.

У 1995-му році у Джузеппе Маркьоро було 3 поразки та 2 нічиї в перших п'яти матчах, а у 2012 році Луїджі Дель Нері зазнав 5 поразок. Проте обидва тренери виграли свої шості матчі.

У Шевченка після 6 матчів в активі 1 нічия та 5 поразок.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка отримала особливого суперника у Кубку Італії.