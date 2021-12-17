Миколенко став гравцем Евертона - журналіст
Сьогодні 15:39 854
Федерація боксу України сфальсифікувала вибори президента
Сьогодні 22:16 179
Лаціо здолало Дженоа Шевченка у 18 турі Серії А
Сьогодні 21:25 267
Динамо готове попрощатися з трьома лідерами команди
Сьогодні 17:55 1812
Українці невдало виступили у спринті на етапі Кубка світу в Ансі
Сьогодні 16:47 701
ТаТоТаке відкриває інтернет-магазин з дотепними принтами про український футбол
Сьогодні 16:22 542
Тіньовий лідер - Вілліан, Дуглас Коста в опалі та інші бразильські репатріанти з України
Сьогодні 15:26 426
Став відомий розклад матчів збірної України у Лізі націй
Сьогодні 13:56 702
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 11:47 774
Збірна України назвала склад на четвертий етап Кубка світу з біатлону
Сьогодні 08:27 582
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Шевченко показав найгірший старт серед тренерів Дженоа в Серії А

Сьогодні 22:36 64 0
"Грифони" під керівництвом українця не виграли жодного з перших 6 матчів
Шевченко показав найгірший старт серед тренерів Дженоа в Серії А
#Дженоа, #Лаціо, #Андрій Шевченко, #Серія А, #Шевченко

Джерело - xsport.ua.

Лаціо здобуло упевнену перемогу над Дженоа у рамках 18 туру італійської Серії А.

Андрій Шевченко став першим тренером "грифонів" з моменту, коли за перемогу стали давати три очки, які у дебютних шести матчах чемпіонату не змогли виграти.

У 1995-му році у Джузеппе Маркьоро було 3 поразки та 2 нічиї в перших п'яти матчах, а у 2012 році Луїджі Дель Нері зазнав 5 поразок. Проте обидва тренери виграли свої шості матчі.

У Шевченка після 6 матчів в активі 1 нічия та 5 поразок.

Нагадаємо, Дженоа Шевченка отримала особливого суперника у Кубку Італії.

Коментарі ()