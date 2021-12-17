Ліверпуль встановив абсолютний рекорд в АПЛ

Черговий рекорд Ліверпуля

У матчі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома обіграв Ньюкасл.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ліверпуль став першим англійським клубом, якому вдалося здобути 2000 перемог в історії у найвищому дивізіоні англійського футболу.

Підопічні Юргена Клоппа забивають у 32 останніх матчах у всіх змаганнях, що є найтривалішою гольовою серією в історії клубу.

До ТОП-3 найкращих англійських клубів з перемог у прем'єр-дивізіоні також входять Арсенал (1926 перемог) та Евертон (1872).