Клуби АПЛ пропонують призупинити чемпіонат та відновити його в січні

Джерело - ESPN.
Клуби АПЛ хочуть домогтися призупинення сезону через різке зростання кількості заражень коронавірусом у командах.
Про це повідомляє ESPN.
Щоб упоратися зі спалахом COVID-19, клуби пропонують призупинити розіграш АПЛ до Нового року.
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Можливий варіант з призупиненням матчів до 8-9 січня, коли мають відбутися матчі 3-го раунду Кубка Англії,
Якщо АПЛ піде на призупинення сезону, то буде перенесено матчі 4 турів. Пропонується відновити розіграш турніру 15 січня.
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