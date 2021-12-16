Клуби АПЛ пропонують призупинити чемпіонат та відновити його в січні

В Англії вирує коронавірус

Джерело - ESPN.

Клуби АПЛ хочуть домогтися призупинення сезону через різке зростання кількості заражень коронавірусом у командах.

Про це повідомляє ESPN.

Щоб упоратися зі спалахом COVID-19, клуби пропонують призупинити розіграш АПЛ до Нового року.

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Можливий варіант з призупиненням матчів до 8-9 січня, коли мають відбутися матчі 3-го раунду Кубка Англії,

Якщо АПЛ піде на призупинення сезону, то буде перенесено матчі 4 турів. Пропонується відновити розіграш турніру 15 січня.

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