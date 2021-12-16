Фуенлабрада Зозулі призначила нового головного тренера

У клубі змінився головний тренер

Фуенлабрада, за яку виступає Роман Зозуля, призначила Серхіо Пеллісера новим головним тренером.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Клуб швидко знайшов заміну Хосе Луїсу Ольтрі, який був відправлений у відставку. Контракт із Серхіо Пеллісером розрахований до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

Новий тренер покликаний вивести команду Романа Зозулі з кризи. Фуенлабрада не виграє в 11-ти матчах чемпіонату поспіль та посідає 19 місце Сегунди, перебуваючи в зоні вильоту. Дебютний матч з новим наставником команда зіграє 19 грудня проти Ов'єдо.