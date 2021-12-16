Фуенлабрада Зозулі призначила нового головного тренера

Джерело - football24.ua.
Фуенлабрада, за яку виступає Роман Зозуля, призначила Серхіо Пеллісера новим головним тренером.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Клуб швидко знайшов заміну Хосе Луїсу Ольтрі, який був відправлений у відставку. Контракт із Серхіо Пеллісером розрахований до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.
Новий тренер покликаний вивести команду Романа Зозулі з кризи. Фуенлабрада не виграє в 11-ти матчах чемпіонату поспіль та посідає 19 місце Сегунди, перебуваючи в зоні вильоту. Дебютний матч з новим наставником команда зіграє 19 грудня проти Ов'єдо.