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Фуенлабрада Зозулі призначила нового головного тренера

Сьогодні 14:14 120 0
У клубі змінився головний тренер
Фуенлабрада Зозулі призначила нового головного тренера
#Зозуля

Джерело - football24.ua.

Фуенлабрада, за яку виступає Роман Зозуля, призначила Серхіо Пеллісера новим головним тренером.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Клуб швидко знайшов заміну Хосе Луїсу Ольтрі, який був відправлений у відставку. Контракт із Серхіо Пеллісером розрахований до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

Новий тренер покликаний вивести команду Романа Зозулі з кризи. Фуенлабрада не виграє в 11-ти матчах чемпіонату поспіль та посідає 19 місце Сегунди, перебуваючи в зоні вильоту. Дебютний матч з новим наставником команда зіграє 19 грудня проти Ов'єдо.

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