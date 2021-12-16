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Реал готовий відмовитись від трансферу Голанда

Сьогодні 09:27 216 0
Реал націлений на трансфер Мбаппе
Реал готовий відмовитись від трансферу Голанда
Фото - gettyimages
#Голанд

Джерело - isport.ua.

Реал продовжує розглядати можливість придбання форварда дортмундської Боруссії Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє Marca.

Іспанський клуб зацікавлений у підписанні норвежця, проте не має наміру брати участь у торгівлі з Манчестер Сіті та ПСЖ, адже поступається їм за фінансовими можливостями.

Реал не має наміру робити рішучі кроки у боротьбі за Голанда, адже націлений на підписання нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Крім того, нападник команди Карім Бензема розцінюється Реалом як незамінний гравець, тому платити великі гроші за Ерлінга мадридці не збираються.

У поточному сезоні Голанд провів 10 матчів у чемпіонаті Німеччини, у яких забив 13 голів та виконав чотири гольові передачі.

Нагадаємо, на трансфер Голанда доведеться витратити 400 млн євро.

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