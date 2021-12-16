Довбиком цікавляться клуби з Італії та Англії

На форварда Дніпра-1 Артема Довбика претендують кілька європейських клубів.

Про це повідомили у програми ТаТоТаке.

Найкращого бомбардира УПЛ хотіли б залучити італійські Торіно, Фіорентина, Болонья, а також одна англійська та одна німецька команда.

"Окрім інтересу з боку італійських клубів, можливість підписання Довбика вивчає англійський клуб (не "Вест Хем"), який йде в зоні єврокубків.

І включився один із клубів Бундесліги. Його представник був готовий приїхати до України, але Артема та його команду не задовольняє розмах цього клубу.

Швидше за все, Довбик дограє сезон в Україні, а потім перейде до клубу з топ-чемпіонату. Ймовірність переходу до Динамо або Шахтаря майже нульова", - розповів журналіст Михайло Співаковський.