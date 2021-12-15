Норвіч - Астон Вілла 0:2. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 17 турі АПЛ Норвіч вдома поступився Астон Віллі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 14 грудня
Норвіч - Астон Вілла 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Ремзі, 0:2 - 87 Воткінс
Нагадаємо, АПЛ може призупинити сезон.
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Джерело - Чемпіон.
У 17 турі АПЛ Норвіч вдома поступився Астон Віллі.
Чемпіонат Англії - АПЛ
17 тур, 14 грудня
Норвіч - Астон Вілла 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Ремзі, 0:2 - 87 Воткінс
Нагадаємо, АПЛ може призупинити сезон.