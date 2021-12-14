У клубі зміниться капітан

Арсенал позбавив капітанства габонця П'єра-Емеріка Обамеянга.

Про це розповів наставник клубу Мікель Артета.

Причиною такого рішення стало "дисциплінарне порушення" з боку футболіста. Обамеянг запізно повернувся після поїздки за кордон. Йому дозволили покинути команду через "особисті обставини", але ганець не встиг повернутися в зазначений час, що вплинуло на дотримання протоколу COVID-19.

Цього року це було вже друге усунення Обамеянга, пов'язане із запізненням. Подібний випадок трапився в березні, через що гравець пропустив матч із Тоттенгемом.

Наразі невідомо, як довго триватиме усунення Обамеянга та хто отримає капітанську пов'язку.

Нагадаємо, Бенітес переміг Арсенал в АПЛ з чотирма командами.