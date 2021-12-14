Барселона визначила пріоритетний трансфер

Барселона готує трансфер нападника

Барселона хоче підсилити атаку під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє Diario Sport.

Форвард Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані - пріоритетний трансфер для каталонців.

Перед оформленням угоди Барселона оцінить фізичний стан уругвайця. Якщо синьо-гранатові вирішать, що футболіст подолав низку травм, то зроблять пропозицію щодо його трансферу.

Крім того, каталонський клуб хоче посилитись вінгером. Пріоритет Барси на цю позицію - півзахисник Манчестер Сіті Ферран Торрес.

Раніше, Барселона анонсувала пресконференцію Агуеро.