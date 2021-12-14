Барселона визначила пріоритетний трансфер

Джерело - tribuna.com.
Барселона хоче підсилити атаку під час зимового трансферного вікна.
Про це повідомляє Diario Sport.
Форвард Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані - пріоритетний трансфер для каталонців.
Перед оформленням угоди Барселона оцінить фізичний стан уругвайця. Якщо синьо-гранатові вирішать, що футболіст подолав низку травм, то зроблять пропозицію щодо його трансферу.
Крім того, каталонський клуб хоче посилитись вінгером. Пріоритет Барси на цю позицію - півзахисник Манчестер Сіті Ферран Торрес.