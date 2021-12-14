Довбик хоче грати у ТОП-чемпіонаті

Джерело - ТаТоТаке.
Форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком цікавляться декілька клубів Серії A, а також клубів Бундесліги та АПЛ.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Проте, Довбик, швидше за все, завершить сезон в Україні. Якщо найкращий бомбардир поточного сезону УПЛ зможе закінчити чемпіонат із 20+ голами, то це підвищить його вартість.
При цьому сам Артем не хоче переходити до Динамо або Шахтаря, який раніше ним цікавилися, і хоче спробувати себе у топ-чемпіонаті.
Цього сезону Довбик забив 14 голів і зробив 4 асисти.
Раніше повідомлялося, що Довбик зацікавив клуби Серії А.