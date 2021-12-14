Довбик хоче грати у ТОП-чемпіонаті

Форвард дограє сезон в Україні

Джерело - ТаТоТаке.

Форвардом Дніпра-1 Артемом Довбиком цікавляться декілька клубів Серії A, а також клубів Бундесліги та АПЛ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Проте, Довбик, швидше за все, завершить сезон в Україні. Якщо найкращий бомбардир поточного сезону УПЛ зможе закінчити чемпіонат із 20+ голами, то це підвищить його вартість.

При цьому сам Артем не хоче переходити до Динамо або Шахтаря, який раніше ним цікавилися, і хоче спробувати себе у топ-чемпіонаті.

Цього сезону Довбик забив 14 голів і зробив 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Довбик зацікавив клуби Серії А.