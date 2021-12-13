Воробей: В автобусі до нас підсіли Ахметов та Янукович

Легенда Шахтаря Андрій Воробей програв у карти президенту клубу Рінату Ахметову.

Про це розповів сам футболіст в інтерв'ю Sport.ua.

"Я у преферанс не грав з Ахметовим, але коли ми виграли чемпіонство, то в автобусі до нас вся свита підсіла: там Ахметов, Звягільський, Янукович...

Президент сів із нами в дурня грати. Тільки карти роздали, двоє людей вийшло, четверо залишилося. Він уже знав, у кого які карти, хоча я ще не ходив. Сенс тоді грати? Він нас тоді обіграв. Ми ні на що не грали. Футболісти грають на гроші у покер", – сказав Воробей.