Джерело - uefa.com.
УЄФА опублікувала розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Розклад 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перші матчі:
Вівторок, 15 лютого
Спортінг – Манчестер Сіті
ПСЖ – Реал
Середа, 16 лютого
Зальцбург – Баварія
Інтер – Ліверпуль
Вівторок, 22 лютого
Челсі - Лілль
Вільярреал – Ювентус
Середа, 23 лютого
Бенфіка – Аякс
Атлетіко – Манчестер Юнайтед
Матчі-відповіді:
Вівторок, 8 березня
Баварія – Зальцбург
Ліверпуль – Інтер
Середа, 9 березня
Манчестер Сіті – Спортінг
Реал – ПСЖ
Вівторок, 15 березня
Аякс – Бенфіка
Манчестер Юнайтед – Атлетіко
Середа, 16 березня
Лілль – Челсі
Ювентус - Вільярреал