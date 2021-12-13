Аллах'яр в останньому матчі за Зорю став найкращим гравцем 18 туру УПЛ

Зоря відібрала очки в Динамо

Джерело - УПЛ.

Нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш став найкращим гравцем 18 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

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У матчі проти Динамо іранець відзначився голом і приніс нічию своїй команді.

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