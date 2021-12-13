Джерело - Чемпіон.
Лестер здобув розгромну перемогу над Ньюкаслом у рамках 16 туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
16 тур, 12 грудня
Голи: 1:0 - 38 Тілеманс (пен), 2:0 - 57 Дака, 3:0 - 81 Тілеманс, 4:0 - 85 Меддісон
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Джерело - Чемпіон.
Лестер здобув розгромну перемогу над Ньюкаслом у рамках 16 туру англійської Прем'єр-ліги.
Голи: 1:0 - 38 Тілеманс (пен), 2:0 - 57 Дака, 3:0 - 81 Тілеманс, 4:0 - 85 Меддісон