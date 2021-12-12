Контракт гравця оцінюється у 15 мільйонів євро

Італійський Дженоа, головним тренером якого є Андрій Шевченко, може підписати форварда Бенфіки та національної збірної України Романа Яремчука.

Про це повідомляє FantaMaster.

Його контракт оцінюється у 15 мільйонів євро, і ця сума не має стати проблемою для Дженоа.

Також генуезці продовжують цікавитися ще трьома українцями - Андрієм Ярмоленком з Вест Гема, а також Денисом Поповим та Віталієм Миколенком з Динамо.

Раніше Андрій Шевченко говорив, що Дженоа не може запрошувати футболістів, які не мають паспорта країни-члена ЄС.

Нагадаємо, гол Яремчука приніс перемогу Бенфіці над Динамо.