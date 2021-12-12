Джерело - sport.ua.
Італійський Дженоа, головним тренером якого є Андрій Шевченко, може підписати форварда Бенфіки та національної збірної України Романа Яремчука.
Про це повідомляє FantaMaster.
Його контракт оцінюється у 15 мільйонів євро, і ця сума не має стати проблемою для Дженоа.
Також генуезці продовжують цікавитися ще трьома українцями - Андрієм Ярмоленком з Вест Гема, а також Денисом Поповим та Віталієм Миколенком з Динамо.
Раніше Андрій Шевченко говорив, що Дженоа не може запрошувати футболістів, які не мають паспорта країни-члена ЄС.
Нагадаємо, гол Яремчука приніс перемогу Бенфіці над Динамо.