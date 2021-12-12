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У 17-му турі італійської Серії А відбулися 5 матчів.
Чемпіонат Італії - Серія А
17 тур, 12 грудня
Торіно - Болонья 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Санабрія, 2:0 - 69 Сумаоро (авт), 2:1 - 69 Орсоліні (пен)
Верона - Аталанта 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 22 Сімеоне, 1:1 - 37 Міранчук, 1:2 - 62 Копмайнерс
Наполі - Емполі 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 71 Кутроне
Сассуоло - Лаціо 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Дзакканьї, 1:1 - 63 Берарді, 2:1 - 69 Распадорі
Інтер - Кальярі 4:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Мартінес, 2:0 - 51 Санчес, 3:0 - 66 Чалханоглу, 4:0 - 68 Мартінес
Турнірна таблиця: