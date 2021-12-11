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Відбулися матчі 16 туру АПЛ.
Чемпіонат Англії - АПЛ
16 тур, 11 грудня
Манчестер Сіті - Вулвергемптон 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 66 Стерлінг (пен)
Арсенал - Саутгемптон 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 21 Лаказетт, 2:0 - 27 Едегор, 3:0 - 62 Габріель
Ліверпуль - Астон Вілла 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 67 Салах (пен)
Челсі - Лідс 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 28 Рафінья, 1:1 - 42 Маунт, 2:1 - 58 Жординью, 2:2 - 83 Гелхардт, 3:2 - 90+4 Жоржинью
Сьогодні, буде зіграно ще 1 матч у чемпіонаті Англії.
19:30 Норвіч - Манчестер Юнайтед