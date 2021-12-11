Джерело - Yomiuri Shimbun.
Японія, швидше за все, не надішле чиновників на зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні.
Про це повідомляє агентство Yomiuri Shimbun.
Уряд розглядає можливість відправлення до Пекіна голови Оргкомітету Ігор-2020 до Токіо Сейка Хашімото.
Актуально: США надають союзникам самим вирішити, як вчинити з Олімпіадою-2022 у Пекіні
Раніше США оголосили дипломатичний бойкот Пекіну-2022.
Аналогічне рішення ухвалили Австралія, Велика Британія та Канада.
Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС обговорять дипломатичний бойкот Олімпіади-2022.